Mundiais: Diogo Carvalho perto da final

O Mundial de piscina de curta começou na madrugada desta terça-feira em Hangzhou (China), com vários portugueses a participarem nas eliminatórias mas a não conseguirem obter o tão ambicionado apuramento para as 'meias' ou finais, que se realizam a partir das 12 horas portuguesas.Uma das provas mais emocionantes da primeira sessão foi a dos 200 metros estilos, que contou com a presença de dois portugueses:. O nadador do Galitos foi o mais veloz dos portugueses, com 1.54,34 minutos, ficando no 10.º lugar da geral (empatado com o norueguês Tomoe Hvas): o recordista nacional (1.53,45, dezembro de 2015) não ficou longe do 8.º posto, de Mitchel Larkin (1.53,69), que valeria o acesso à final de uma prova que teve muita competitividade (todos os finalistas fizeram tempos na casa dos 53 segundos). Já Alexis Santos, do Sporting, nadou na série anterior ao seu colega de Seleção e fez 1.54,71, terminando as eliminatórias no 13.º posto.Antes,foi o primeiro português a entrar em ação nos Mundiais de piscina curta, tendo ficado em oitavo lugar na sua série das eliminatórias dos 400 metros livres. O atleta do Benfica fez o tempo de 3.44,79 minutos: o seu recorde nacional está fixado em 3.42.91 (dezembro de 2017). Num total de 41 participantes nesta prova, Miguel Nascimento terminou no 17.º lugar: o acesso à final fechou no polaco Wojciech Wojdak, com 3.40,36. O melhor tempo foi do lituano Danas Rapsys (3.36,65)., do Benfica, foi a próxima a entrar em competição. Nos 200 livres, a benfiquista fez 1.59,30 minutos (8.ª nas eliminatórias), o que lhe valeu o 23.º posto na geral. Nos últimos Mundiais, em Windsor'2016, a recordista nacional (1.58,62, dezembro de 2017) tinha ficado no 37.º lugar. O acesso à final ficou nos 1.54,82.Nos 100 metros costas,fez 51,48 segundos e ficou muito próximo de bater o seu recorde nacional (51,38). O nadador do Louzan terminou as eliminatórias no 17.º lugar, a 18 centésimos do italiano Thomas Ceccon, que foi o último apurado para as meias-finais. Nos últimos Mundiais, Gabriel Lopes tinha sido 21.º classificado nesta distância.Já nos 400 estilos,, ambas do Benfica, nadaram na mesma série das eliminatórias. A mais rápida foi Victoria, que ficou em 8.º com o tempo de 4.38,49 minutos, acima do seu recorde nacional (4.36,19, dezembro de 2017). Diana, que antes já tinha nadado os 200 livres, ficou logo atrás da colega de equipa (9.º), com 4.38,81. Na geral, Kaminskaya foi 17.ª, enquanto Durães ficou na 20.ª posição. A mais rápida foi a campeã Katinka Hosszu (4.23,59).Na última prova da sessão matinal (na China), Portugal participou na estafeta de 4x100 metros livres. A nadar na primeira série,(47,61 segundos),(48,14),(50,33) e(49,48) completeram a distância em 3.15,56 minutos. A Seleção ficou em 5.º lugar na sua série, o que lhe valeu o 10.º posto na geral. A China foi a 8.ª e última seleção a apurar-se para a final, com 3.11,97 minutos.A Seleção Nacional que está a competir em solo chinês é composta ainda por Ana Catarina Monteiro, Tamila Holub, Raquel Gomes Pereira e João Vital, que entram em ação nos próximos dias.No plano internacional, destaque para o novo recorde nacional dos 200 livres femininos dos Estados Unidos da autoria de Mallory Comerford: fez 1.52,52 e melhorou a anterior marca de Missy Franklin (1.52,74). Mais tarde, foi a vez de Olivia Smoliga bater o recorde norte-americano dos 100 costas (55,47), ficando próxima do máximo mundial de Katinka Hosszu (55,03), húngara que foi 3.ª nestas eliminatórias.Já o sul-africano Chad Le Clos arriscou muito nas eliminatórias dos 200 mariposa mas conseguiu apurar-se para a final com o 7.º e penúltimo tempo (1.51,90).