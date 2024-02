Mundiais: Diogo Ribeiro com agenda preenchida

Diogo Ribeiro tem esta sexta-feira a agenda bem preenchida no Mundial de Doha, mas já está habituado das últimas competições, pois os 100 metros mariposa e 50 livres são no mesmo dia do programa.O campeão do Mundo dos 50 mariposa começa a competir às 6h49,onde tentará cumprir o apuramento para as meias-finais dos 100 mariposa, prova onde detém a 7ª melhor marca de entrada (51,45, o seu recorde nacional). Cerca de 40 minutos depois, Diogo volta a entrar na água, agora nos 50 livres, nadando na mesma série de Miguel Nascimento: ficar nos 16 primeiros será tarefa mais apertada, face à forte concorrência. Hoje é também dia de Camila Rebelo nadar os seus 200 costas, distância em que foi 5ª nos Europeus de piscina curta (dezembro). Já Tamila Holub estará em ação nos 800 livres.Nesta quinta-feira, que não teve portugueses em ação, destaque para o triunfo do chinês Zhanle Pan nos 100 livres, mas agora sem recorde mundial.100 mariposa (6h49) – Diogo Ribeiro (7º)200 costas (7h00) – Camila Rebelo (8º)50 livres (7h28) – Diogo Ribeiro (15º) e Miguel Nascimento (16º)800 livres (8h28) – Tamila Holub (17ª)*Eliminatórias a partir das 6h30; finais e meias-finais a partir às 16h00(Entre parênteses a classificação na lista de inscritos do Mundial)