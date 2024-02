Mundiais: Estafeta feminina com recorde e masculina 'à porta' de Paris'2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As seleções portuguesas de 4x100 metros estilos encerraram este domingo a presença lusa nos Mundiais de desportos aquáticos, em Doha, com recordes nacionais, igualado no caso masculino, cujo coletivo ficou muito perto dos Jogos Olímpicos Paris'2024.

Gabriel Lopes (54,80), Francisco Quintas (1.01,15), Diogo Ribeiro (51,26) e Miguel Nascimento (48,42) igualaram o recorde nacional nas eliminatórias dos 4x100 estilos, com o tempo de 03.35,63, concluindo a competição no 10.º lugar.

O coletivo português igualou os 03.35,63 obtidos nas eliminatórias do último Mundial, em Fukuoka, em 30 de julho de 2023 por João Costa (54,13), Gabriel Lopes (1.00,57), Diogo Ribeiro (51,76), Miguel Nascimento (49,17).

Com este resultado, Portugal ficou a 17 centésimos de segundo do apuramento para os Jogos Olímpicos, para as 16 melhores equipas na classificação combinada entre os dois Mundiais, sendo Portugal o 17.º colocado.

A Austrália assegurou essa vaga, com a nona posição nas eliminatórias, em 03.35.55, enquanto a Irlanda foi a última apurada para a final, com o registo de 03.34,97.

Os Estados Unidos alcançaram o melhor tempo das eliminatórias, com o registo de 03.35,63.

Nos 4x100 estilos femininos, a estafeta portuguesa bateu o recorde nacional na piscina de Doha, com o 14.º tempo nas eliminatórias.

Camila Rebelo (1.01,13), Ana Pinho Rodrigues (1.08,89), Mariana Cunha (59,00), Francisca Martins (56,24) concluíram a prova em 04.05,26 minutos, retirando quase dois segundos à anterior melhor marca nacional, os 4.07,09 obtidos em 17 dezembro 2023 por Camila Rebelo, Ana Pinho Rodrigues, Mariana Cunha e Francisca Martins, no Coimbra Swimming Open 2023.

No 'somatório' dos Mundiais, para efeitos de apuramento olímpico, Portugal foi 21.º na estafeta feminina.

A Polónia foi a última seleção apurada para a final com o tempo de 04.02,63, enquanto o Canadá conseguiu o melhor tempo das eliminatórias, em 03.58,63.

A comitiva nacional tem regresso a Portugal marcado para segunda-feira, com chegadas previstas para o Porto, às 10H05, e Lisboa, às 10H35.