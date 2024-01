Natação artística: Dueto já está em Doha e a pensar em... Paris

Cheila e Beatriz em ação

O Mundial de Doha (Qatar) começa já na sexta-feira com a natação artística, com as eliminatórias do dueto técnico onde Portugal estará representado por Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves, que sonham com um inédito apuramento para os Jogos Olímpicos."Vamos com calma. O nosso objetivo é melhorar a nossa performance do mundial anterior o que vai ser bastante complicado porque quanto mais alto subimos mais difícil se torna. Por vezes as pessoas não têm muita a noção daquilo que tentamos explicar das vagas, que há 18 lugares, mas que na realidade são três vagas reais. Somos tantos a lutar por três vagas e o facto de não depender só de nós, mas também das equipas é obvio que nos deixa um pouco mais emocionais, com as emoções mais à flor da pele. Nós vamos fazer tudo para obter a nossa melhor performance. Queremos mesmo sentirmo-nos realizadas neste Mundial. Depois é esperar o melhor, esperar a qualificação", comentou, à partida de Lisboa."É mesmo o nosso mote: ir com tranquilidade. Já experimentamos de tudo nos treinos – ficar muito nervosas, involuntariamente acontece – mas reparamos que quando nós mantemos a calma para pensar nos erros, nos pormenores, nas viragens, na coreografia em si, corre sempre muito melhor", comentouJá a selecionadorapartilhou da confiança das suas nadadoras. "O nível competitivo está muito alto. Nós fizemos o nosso trabalho e é bem possível. No Mundial teremos de fazer também bem o nosso trabalho. Que pontuação tem se atingir para o apuramento olímpico? É complicado definir, porque neste momento a classificação tem três duetos e cinco equipas. Depende de quantas equipas entram que tem também dueto. Assim, precisamos de um resultado ou outro. Não dependemos só de nós. Dependemos também dos resultados das equipas. Mas entrar nas finais e ficar como o ano passado no "técnico" e um bocadinho melhor no "livre" já nos asseguraria uma vaga só dependeríamos dos duetos do continente de África e de Oceânia porque ficam após nós, mas têm vaga continental", explicou à partida para Doha.2/2 – Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves – Dueto técnico – Eliminatória5/2 - Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves – Dueto técnico – Final7/2 - Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves – Dueto Livre – Eliminatória8/2 - Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves – Dueto Livre – FinalJá as águas abertas começam no sábado e a natação pura só no dia 11.