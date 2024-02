Natação artística: Portuguesas passam à final no dueto técnico nos Mundiais

As portuguesas Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves garantiram esta sexta-feira um lugar na final da prova de dueto técnico de natação artística do Mundial que está a decorrer em Doha, ao terminarem em 10.º nas eliminatórias.

As nadadoras lusas somaram no Qatar 231.5767 pontos, o que é a sua melhor prestação em Mundiais de desportos aquáticos, e voltam a competir, como uma das 12 duplas finalistas, na segunda-feira.

A dupla mais pontuada entre os 40 países em competição foi a da China, com 269.8883.

No Mundial de Fukuoka, em 2023, as atletas da Gesloures terminaram a final do dueto técnico na 11.ª posição, com 208.4600 pontos, após 217.5866 pontos nas eliminatórias.

O grande objetivo do dueto luso é garantir uma inédita presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, onde estarão 18 duplas.

O apuramento olímpico resulta do somatório da pontuação da prova de dueto técnico e dueto livre, que decorrerá depois.

Portugal está representado nestes campeonatos por um total de 15 nadadores, em três das seis competições dos Mundiais de desportos aquáticos, em busca de vagas nos Jogos Olímpicos Paris2024.

No Mundiais, que decorrerão entre hoje e 18 de fevereiro, em Doha, os nadadores portugueses competem em provas de natação artística, natação pura e águas abertas.