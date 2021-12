Presidente da Federação Portuguesa de Natação é candidato à liderança da Liga Europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN) afirmou esta segunda-feira que a boa governação, um programa de suporte às federações e a promoção das disciplinas aquáticas estão na base da sua candidatura à liderança da Liga Europeia de Natação.

"O nosso projeto de candidatura é baseado em quatro pilares fundamentais: boa governação, um programa de suporte para as federações, promoção das disciplinas aquáticas e sustentabilidade financeira", disse António José Silva à agência Lusa.

O presidente da FPN, organismo no qual cumpre o terceiro mandato, é o candidato do movimento Europe 4 All Aquatics, que, referiu, "junta, para já 38, das 52 federações que integram a LEN".

As eleições para o organismo, filiado na Federação Internacional da Natação (FINA), estão agendadas para 5 de fevereiro de 2022 e foram agendadas depois da queda do executivo liderado pelo italiano Paolo Barelli, na sequência de uma petição apresentada por várias federações.

De acordo com António José Silva, em setembro, após muitas peripécias, o anterior executivo caiu, depois de ter sido apresentada por 24 federações uma petição baseada na "má governação, na falta de transparência e de projetos para as federações".

António José Silva cumpre, até 2024, o terceiro mandato como presidente da FPN, depois de ter sido eleito em 2012 e reeleito em 2016 e 2020.

AO // NFO

Lusa/Fim