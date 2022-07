Prova em águas abertas de volta ao Rio Douro após interregno de 43 anos

Cerca de 300 nadadores vão levar em 4 de setembro a disciplina olímpica de águas abertas de volta ao Rio Douro, após um interregno de 43 anos, foi esta quarta-feira anunciado.

O Douro Bridges - Porto & Gaia Open Water é uma prova com a partida na Ribeira do Porto e a chegada acontecerá na praia contígua à Marina da Afurada, em Vila Nova de Gaia, numa distância aproximada de quatro quilómetros.

"O processo para conseguir realizar esta competição foi longo e difícil, com cerca de oito meses de avanços e recuos. Foi necessário articular cerca de uma dezena de entidades com jurisdição em matérias tão distintas e relacionadas com o tráfego turístico no rio ou assuntos de natureza sanitária", assumiu a Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP).

O derradeiro evento de águas abertas a decorrer no Rio Douro aconteceu no distante ano de 1979, com a Travessia do Porto a Nado, uma prova que teve a sua origem em 1916.

O Douro Bridges - Porto & Gaia Open Water integra o circuito nacional de águas abertas e decorre sob a égide da Federação Portuguesa de Natação.