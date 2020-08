Rikako Ikee regressa à competição após combater uma leucemia

A nadadora Rikako Ikee, de 20 anos, uma das maiores promessas do desporto japonês, regressou este sábado à competição com uma vitória, um ano e meio depois de ser diagnosticada com uma leucemia.

"Hoje foi o dia em que renasci", disse a nadadora, que marcou 26,32 segundos numa competição dos 50 metros livres, embora ainda longe do seu recorde pessoal de 24,21 na distância, mas suficiente para vencer um meeting local.

Ikee conquistou seis medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos de 2018 em Jacarta.

Há um mês, a nadadora participou num evento no Estádio Nacional, em Tóquio, onde deveria decorrer a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, adiados para 2021 devido à covid-19, numa mensagem de encorajamento aos atletas face à pandemia.

Neste regresso, Ikee aponta baterias apenas aos Jogos de Paris, em 2024, numa fase em que o seu corpo ainda recupera da doença, com grande manifestação de cansaço, como disse ter sentido nos últimos 15 metros da prova deste sábado.

"Para mim foi como se tivesse uma segunda vida como nadadora", explicou, admitindo a ansiedade que sentiu no bloco de partida: "Olhei e percebi que havia outras nadadoras atrás de mim (...) e, apesar do meu corpo não se mover devido ao cansaço, surpreendeu-me a vontade de não querer perder."