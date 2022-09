Rui Costa diz que Diogo Ribeiro coloca "um país inteiro a sonhar"

O presidente do Benfica, Rui Costa, felicitou este domingo Diogo Ribeiro pela conquista de três medalhas de ouro no mundial de juniores de natação, em Lima, referindo que coloca "um país inteiro a sonhar com feitos ainda mais distintos".

"No desporto, assim como na vida, todas as oportunidades contam e nunca é cedo demais para deixar uma indelével marca na história. O que Diogo Ribeiro alcançou nos mundiais juniores de natação- três medalhas de ouro aos 17 anos e um recorde mundial nos 50 metros mariposa - deixa o Benfica profundamente orgulhoso e um país inteiro a sonhar com feitos ainda mais distintos no futuro", disse Rui Costa, numa mensagem divulgada no site oficial do clube.

Diogo Ribeiro conquistou no sábado o título mundial de natação em juniores nos 50 metros mariposa, em Lima, com recorde do mundo do escalão, juntando esta conquista às medalhas de ouro nos 50 livres e nos 100 mariposa.

O nadador do Benfica venceu a prova nos 50 mariposa em 22,96 segundos, melhorando em nove centésimos o recorde do mundo júnior, que estava na posse do russo Andrei Minakov (23,05), desde outubro de 2020, retirando também 11 centésimos ao recorde nacional, que já lhe pertencia.

"Estamos perante um grande talento, cuja dedicação e compromisso honram todos os benfiquistas. É para o clube um imenso privilégio continuar a fazer crescer e acompanhar toda esta ambição", acrescentou o presidente dos encarnados.

Diogo Ribeiro é detentor dos recordes nacionais dos 100 metros livres (48,52 segundos) e 100 (51,61) e 50 (22,96) mariposa, distância em que conquistou a medalha de bronze nos últimos Europeus absolutos, em Roma.