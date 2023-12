Rui Costa felicita campeões nacionais de natação do Benfica: «São um exemplo para todos nós»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Através de uma nota publicada no site oficial do Benfica, Rui Costa felicitou esta sexta-feira os atletas do Benfica que se sagraram campeões nacionais de natação em masculinos e femininos.





"É com enorme felicidade que endereço os parabéns às nossas equipas masculina e feminina de Natação pela conquista dos respetivos Campeonatos Nacionais.

É um ano de 2023 memorável para a nossa Natação, coroado agora com o Bicampeonato nos masculinos e a conquista do segundo campeonato da história da natação feminina do Benfica, cujo primeiro título data de 6 de março de 1988, já lá vão 35 anos!

Felicito, por isso, todos os atletas e staff envolvidos nestas duas vitórias extraordinárias. São um exemplo e um orgulho para todos nós. Parabéns a todos!", pode ler-se.