Seleção Nacional pronta para a Taça do Mundo do Funchal: «Será mais competitiva do que um Mundial»

A Seleção Nacional composta por Diogo Cardoso (Sporting), Angélica André (FC Porto), Tiago Campos (Rio Maior) e Mafalda Rosa (Rio Maior) vai estar em ação este fim de semana na última etapa da Taça do Mundo do Funchal, no Complexo Balnear do Lido na Madeira, com o selecionador Daniel Viegas a perspetivar uma competição muito competitiva.

"O nosso grande objetivo é fazer aqui uma grande competição. Esta é uma boa prova de avaliação para os quatro nadadores, para aferir um pouco a sua participação no próximo Mundial, se bem que esta não será uma prova de qualificação para a Seleção Nacional. Portanto, direi que o mais importante é avaliar a forma dos atletas para preparar da melhor forma a ida ao Mundial", começou por dizer Daniel Viegas a Record, antes de especificar as metas da equipa lusa.

"Os nossos objetivos são de andar dentro do primeiro terço na prova feminina, e na dentro da primeira metade em masculinos. Esta prova é talvez mais competitiva do que um campeonato do Mundo. Estarão aqui as principais seleções internacionais, que vão ter os seus nadadores a fazer aqui a qualificação interna para o Campeonato do Mundo. Ou seja, vamos ter seleções como Itália, França, Alemanha, Austrália, Estados Unidos... que vão trazer cinco, seis nadadores por género, o que faz com que esta competição seja muito mais competitiva do que um Mundial, pois aí cada nação só pode levar dois nadadores. Isso vai fazer com que a prova seja muito pesada. Ficar aqui dentro dos 30 primeiros, significa que num Mundial dê para os 15 primeiros. Recordo que esta será a Taça do Mundo com maior participação na história e provavelmente umas das mais competitivas", prosseguiu.

E sobre as condições do mar, o que a Seleção está à espera de encontrar este fim de semana no Funchal?

"As condições que temos são, como se costuma dizer na gíria, as verdadeiras águas abertas. Estamos a falar de mar, água salgada, ondulação, felizmente uma temperatura muito boa para esta altura do ano, a água está a cerca de 22,5 graus. A nível geral será agressivo mas sem ser violento, o mar apresenta alguma ondulação. Mas nunca temos a certeza absoluta até ao dia da prova do que vamos encontrar, mas em relação aos últimos dias, as coisas têm melhorado. E esperamos ter amanhã [sábado] um palco bom para a prova", explicou Daniel Viegas.

Recorde-se que esta última etapa da Taça do Mundo vai ter o recorde de participantes. Serão cerca de 175 nadadores em competição (93 masculinos e 82 femininos), em representação de 29 países, com os campeões mundiais e medalhados deste ano a marcarem presença no Funchal (a única exceção é a brasileira campeã olímpica Ana Marcela).



A competição contará com as provas individuais masculina (10h00) e feminina (13h30) de 10km no sábado. No domingo será a vez da estafeta 4x1.500 metros misto (10h30).