Susana Veiga vice-campeã de 50 metros livres nos Mundiais de natação adaptada

A portuguesa Susana Veiga conquistou a medalha de prata na final de 50 metros livres, na classe S9, dos Mundiais de natação adaptada, que terminaram, este domingo, em Londres, alcançando o único 'metal' para Portugal na prova.





Susana Veiga, de 19 anos, completou a distância em 29,17 segundos, apenas atrás da neozelandesa Sophie Pascoe, que nadou 27,77 e estabeleceu um novo recorde do Campeonato do Mundo.A nadadora portuguesa já tinha tido um dos outros bons resultados portugueses na prova, com o sexto lugar nos 100 metros livres S9, numa prova em que participaram nove atletas lusos, sete homens e duas mulheres.