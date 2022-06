Susto nos Mundiais: nadadora norte-americana desmaia e é salva por treinadora

Qué foto.



Andrea Fuentes, entrenadora del equipo estadounidense de natación artística, rescata a Anita Álvarez después de un desvanecimiento tras su ejercicio



A jornada desta quarta-feira nos Mundiais de natação, que por estes dias decorrem em Budapeste, ficou marcada por um enorme susto a envolver a comitiva norte-americana. Tudo aconteceu nos minutos prévios à final individual de natação sincronizada, quando a nadadora Anita Álvarez perdeu os sentidos dentro de água. A sua treinadora, a espanhola Andrea Fuentes, percebeu o sucedido e, praticamente no imediato, saltou para a água para resgatar a sua atleta. Trouxe-a à tona e, com o auxílio de outros elementos da equipa, procedeu a todas as manobras para que Anita Álvarez ficasse bem.No final, tudo não passou de um enorme susto e a nadadora norte-americana acabou por fazer a sua prova, ficando na 7.ª posição, com 87.6333 pontos. O título foi para a japonesa Yukiko Inui, à frente de Marta Fiedina e Evangelia Platanioti.