Taça do Mundo do Funchal: Tiago Campos termina em 22.º lugar

O italiano Domenico Acerenza venceu este sábado a prova masculina dos 10 km da Taça do Mundo de águas abertas, no Complexo Balnear do Lido na Madeira.

Numa prova muito bem disputada e realizada em excelentes condições - temperatura da água a 22,5 graus - o nadador italiano concluiu a distância em 1:45:06.20 horas, superiorizando-se ao australiano Sacha Velly (1:45.11) e ao húngaro Kristóf Rasovszky (1:45.14).

Quanto à participação portuguesa, Tiago Campos (Rio Maior) foi o melhor classificado luso, com um excelente 22.º lugar, com 1:45.37 horas, a 15,13 segundos do vencedor. Já Diogo Cardoso (Sporting) ficou em 66.º, com 1:31.08. Chegaram ao fim 86 nadadores, com seis desistências a registar.

Dentro de momentos (12h30) arranca a prova feminina, com a participação das portuguesas Angélica André (FC Porto) e Mafalda Rosa.

Recorde-se que esta é última etapa da Taça do Mundo, que tem o recorde de participação: 175 nadadores em competição (93 masculinos e 82 femininos), em representação de 29 países.



Todos os resultados aqui