Taça do Mundo: Elite das águas abertas compete no Funchal

A elite das águas abertas vai competir na Taça do Mundo do Funchal, este sábdo e domingo, no Complexo Balnear do Lido na Madeira.Nesta última etapa da Taça do Mundo, vai ter o recorde de participação. Serão cerca cerca de 175 nadadores em competição (93 masculinos e 82 femininos), em representação de 29 países, com os campeões mundiais e medalhados deste ano a marcarem presença no Funchal (a única exceção é a brasileira campeã olímpica Ana Marcela).A Seleção Nacional será composta por Diogo Cardoso (Sporting), Angélica André (FC Porto), Tiago Campos (CN Rio Maior) e Mafalda Rosa (CN Rio Maior), sob a orientação do selecionador Daniel Viegas e de João Viola (FCP) e Nuno Ricardo (CNRM), treinadores convidados.Quanto às condições climatéricas na região, a temperatura da água está estimada nos 23 graus e, apesar de alguma instabilidade marítimo, a prova deve realizar-se dentro do habitual e sem problemas de maior, estando toda a segurança garantida pela organização.A competição contará com as provas individuais masculina (10h00) e feminina (13h30) de 10km no sábado. No domingo será a vez da estafeta 4x1.500 metros misto (10h30)."A Taça do Mundo de águas abertas será a maior de sempre jamais realizada a nível mundial com a presença de quase 200 nadadores, que irão tentar a qualificação para o Mundial do Qatar em fevereiro. Entre os nadadores presentes estarão os melhores atletas a nível mundial. Estão, assim, reunidas todas as condições para que Funchal, Madeira, Portugal possa receber a elite da natação mundial", afirmou António José Silva, presidente Federação Portuguesa de Natação.Recorde-se que inicialmente esta etapa da Taça do Mundo estava agendada para a cidade israelita de Eliat mas, devido ao conflito com a Palestina, o local foi mudado para o Funchal.