Tamila Holub foi 5.ª nos 1.500 metros livres nos Estados Unidos

Tamila Holub foi esta quarta-feira a primeira portuguesa a entrar em ação no 'TYR Pro Swim Series - Fort Lauderdale', nos Estados Unidos, terminando no 5.º lugar os 1.500 metros livres.A nadadora olímpica do Sp. Braga, que foi a única portuguesa no dia inaugural da competição, fez 16.32,29 minutos, a sua melhor marca de 2023. O máximo pessoal de Tamila está fixado 16.15,50 desde 2021. O recorde nacional desta distância pertence a Diana Durães (Benfica), com 16.15,12 minutos, desde fevereiro de 2020.Esta prova foi ganha pela jovem norte americana Katie Grimes (15.56,27).Na prova que decorre na Flórida, Portugal participa com seis nadadores:Ana Catarina Monteiro (CFV): 50Mariposa, 100M, 200M, 400EstilosMariana Pacheco Cunha (CNCE): 50M, 100M, 200MTamila Hryhorivna Holub (SCB): 200Livres, 400L, 800L, 1500LDiogo Matos Ribeiro (SLB): 50L, 100L, 50M, 100MJoão Nogueira Costa (VSC): 50Costas, 100C, 200CMiguel Duarte Nascimento (SLB): 50L, 100L, 50M