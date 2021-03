Tamila Holub no quarto lugar em Marselha

Tamlia Holub ficou este domingo no quarto lugar na final dos 800 metros livres do Golden Tourn de Marselha (França). A nadadora do Sp. Braga, já qualificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, fez 8.42,39 minutos. A prova foi ganha pela russa Anna Egorova (8.27,51).





Houve mais portugueses em ação na sessão das finais no último dia de competição em França, com José Paulo Lopes a vencer a final B dos 400 metros livres, com 3.54,45 minutos. Já Ana Catarina Monteiro foi oitava classificada na final B dos 100 metros mariposa (1.03,83), e Ana Rodrigues foi oitava na final B dos 50 metros livres (26,36 segundos).Recorde-se que na véspera Ana Catarina Monteiro havia conquistado a medalha de prata nos 200 metros mariposa.