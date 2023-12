Tiago Campos após 22.º lugar na Taça do Mundo: «Tentei ir sempre no grupo da frente»

Tiago Campos (Rio Maior) foi o melhor classificado português na Taça do Mundo de águas abertas no Funchal , com um excelente 22.º lugar, com 1:45.37 horas, a 15,13 segundos do vencedor, o italiano Domenico Acerenza."A minha prova correu muito bem, tentei ir sempre no grupo da frente. Conseguir ir no grupo da frente até meio da última volta, perdi só ali no final, ainda tentei recuperar e apanhar ali uns dois, três atletas. A prova foi bastante dura, com muita ondulação, 'porrada' também esteve bastante presente, mas de resto foi a prova foi muito bem concretizada", começou por dizer o jovem nadador do Rio Maior."As condições da água para mim estavam ideiais, adoro nadar como ondas, não gosto de nadar com mar parado. Agora, a próxima grande competição é o Mundial do Qatar, de 12 a 18 fevereiro", prosseguiu Tiago Campos.Já Diogo Cardoso (Sporting) ficou em 66.º, com 1:31.08.