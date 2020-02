Três recordes nacionais no Jamor

O Meeting Internacional de Lisboa, no Jamor, registou este domingo a queda de três recordes nacionais absolutos.Diana Durães (Benfica) melhorou o seu registo no 1.500 livres em 48 centésimos (16.15,12m); Rita Frischknecht (Algés) retirou um centésimo ao seu recorde nacional dos 200 costas (2.15,02m); e Rafaela Gomes Azevedo (Algés) melhorou a sua marca nos 50 costas (28,43s) em 12 centésimos.A nível coletivo, o Sporting foi a equipa que obteve mais pódios (23), enquanto foi o Benfica quem arrecadou mais medalhas de ouro (10).A nível individual, Diana Durães e Miguel Nascimento (Benfica) e Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondese) foram os atletas com mais medalhas de ouros (4).