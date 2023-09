Tudo pronto para a histórica Ultramaratona entre Lisboa e Cascais: «Será uma festa»

A travessia a nado mais longa de sempre a ser realizada em Portugal está agendada para este sábado. O início será na Doca de Belém, em Lisboa, com a meta a estar situada na Praia dos Pescadores, em Cascais. Ao todo, serão cumpridos 20 quilómetros na etapa do circuito de ultramaratonas de natação em águas abertas organizado pela World Open Water Swimming Association (WOWSA), evento que foi esta sexta-feira apresentado no Padrão dos Descobrimentos.

Além da prova, que integra o circuito das Ultra Marathon Swim Series, vai realizar-se, no mesmo dia, uma maratona aquática de 10 quilómetros, com partida na Praia da Torre, em Oeiras, e chegada à Praia dos Pescadores, em Cascais. As duas provas integram a 11ª edição do LIDL Swim Challenge, um evento que no dia 24 terá quatro competições de águas abertas com distâncias mais acessíveis.

Na apresentação do evento, o organizador Jorge Paulo Pereira, da 3Iron Sports, deu mais detalhes sobre a prova.

"Primeiro de tudo, agradecer a todas as entidantes pelo apoio que tornaram possível a realização deste grande evento. Em 2012 realizou-se a primeira edição, começámos devagar mas logo com intensamente com a presença de grandes nadadores nacionais e sem dúvida fomos uma referência nacional. E o ano passado sentimos que o desafio tinha que evoluir, tínhamos que dar um salto internacional, só possível com a ajuda da Câmara Municipal de Cascais, de Oeiras e de Lisboa. Esta coordenação foi fundamental e conseguimos reunir uma equipa que tem na água cerca de 120 pessoas, fora de água cerca de 100 e portanto todas a Polícia Marítima e a Autoridade do Porto de Lisboa e as capitanias dão o seu suporte dentro de água. Mas a receita para alargamos o evento para provas de longa distância era criar uma prova que justificasse que os atletas viajassem. Portanto, ao haver este compromisso de querer fazer uma prova de longa distância, os atletas deslocam-se, viajam, trazem as famílias para depois participar nas provas de menor distância. E essa foi para mim sem dúvida a receita de termos crescido dos 40 estrangeiros no ano passado para 215 para este ano. Temos 32 nações presentes dentro destes 215 estrangeiros", começou por dizer.

"Esta prova de 20 quilómetros integra as Ultramarathon Swim Series, que também fazem parte da nossa estratégia ao termos abordado uma entidade internacional e onde já estavam três grandes provas, nos Estados Unidos, no Canadá e Itália. São três provas já históricas algumas dos anos 50 e portanto para nós foi uma honra terem terem aceite a nossa candidatura a fazer parte deste circuito mundial. São quatro provas, este é o ano zero de lançamento do circuito, mas para o ano será a sério já com a competição pura e dura como se costuma dizer, e e aí até temos a honra de ter sido de imediato candidatos a organizar a grande final de 2024", explicou o organizador.

"A prova de 20 km nasce no rio e acaba no mar. Por nascer do rio tem aqui a particularidade e aproveitarmos corrente da rasante, ou seja, entre os sítios e os nove quilómetros à hora será a velocidade da corrente mais a velocidade a que nadam os nadadores de topo. Podemos aqui almejar a ser uma prova recordista de tempo na distância de 20 quilómetros, porque os primeiros dez serão certamente percorridos em pouco mais de uma hora. Os segundos 10 serão sim já no oceano puro e natação ao nível de uma prova de 10 quilómetros", detalhou Jorge Pereira.

"Todos estes nadadores são acompanhados de um caiaque, que não só serve para a nutrição dos atletas mas também para o apoio de segurança destes atletas. Teremos depois algumas plataformas de mar que servem para abastecimento destes caiaques de suporte a nadador. E ao longo do percurso digamos que criámos quase uma pista de piscina com 20 quilómetros de comprimento. Vamos ter 42 boias, ou seja, entre cada 500 metros temos uma boia de sinalização, portanto está um percurso perfeitamente delineado. Será uma festa", garantiu.

"É um desafio logístico enorme como devem imaginar estar a colocar 42 boias mas também a equipa já tem bastante experiência e portanto eu acho que durante esta noite vamos ter um percurso todo montado. A prova de 10 quilómetros que sai de horas para Cascais é também a maior prova mais participada de sempre em Portugal na maratona, que é distância olímpica. Temos 92 participantes, dos quais 25 são mulheres, 25 estrangeiros", sublinhou Jorge Pereira durante a apresentação, que teve ainda a presença de Ângelo Pereira (CM Lisboa), Francisco Kreye (CM Cascais) e Jorge Barreto Xavier (CM Oeiras).