V. Guimarães é o novo campeão nacional de Pólo Aquático

Noite histórica para o V. Guimarãres! O emblema da cidade-berço alcançou este sábado, pela primeira vez na sua história, o título de campeão nacional de Pólo Aquático.A equipa vitoriana, treinada por João Pedro Santos, venceu o Povoense por 10-6 no terceiro jogo da final, alcançando o topo da modalidade logo na primeira vez que disputou a final.O Vitória tinha ganho o primeiro jogo por 13-10 e perdera o segundo por 14-12, pelo que a decisão do título ficou adiada para este sábado.No jogo de hoje, Kincses Attila (5), Pedro Sousa (3), Dumitru Sobetchi (1) e Pedro Pereira (1) foram os autores dos golos dos vimaranenses, ao passo que Rui Ramos (2), Ricardo Sousa (2), Diogo Fonte (1) e Ricardo Ferreira (1) marcaram para o Povoense.O Vitória sucede ao Fluvial Portuense na lista de campeões nacionais masculinos. A equipa da cidade do Porto tinha arrecadado os últimos três campeonatos de Pólo Aquático.As Piscinas Municipais de Guimarães estiveram repletas de público, que festejou efusivamente a conquista deste inédito título.