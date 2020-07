«Agarravam-me no rabo durante os jogos»: o escândalo que envolve diretores de equipa da NFL

Depois de terem anunciado a mudança de nome e de emblema por conotações racistas, os Washington Redskins continuam a ser a equipa da NFL (liga profissional de futebol americano) em destaque, mas desta vez pelas piores razões e com um escândalo que promete dar muito que falar.





O 'Washington Post' revelou testemunhos de 15 ex-funcionárias do clube da capital norte-americana, que afirmam ter sido alvo de agressões verbais e assédio sexual por parte de diretores dos Redskins entre 2006 e 2019, ou seja, durante grande parte do 'reinado' de Dan Snyder, proprietário da equipa desde 1999.Apenas uma destas mulheres aceitou revelar a sua identidade. Emily Applegate, que foi coordenadora de marketing dos Redskins entre 2014 e 2015, diz ter vivenciado "a experiência mais miserável" da sua vida. As restantes 14 assinaram contratos de confidencialidade, sob pena de enfrentarem processos judiciais e eventuais multas."Chamavam-me p... estúpida e diziam-me para usar vestidos justos nas reuniões com os clientes, para que os homens presentes na sala tivessem algo para onde olhar. Agarravam-me no rabo durante os jogos, nas tribunas, e a entidade patronal mostrava total indiferença para com isso", pode ler-se num dos testemunhos revelados.De acordo com o 'Washington Post', as acusações visam alguns dirigentes dos Redskins próximos ao proprietário Dan Snyder, mas os relatos apontam também a funcionários que trabalham na equipa há vários anos.