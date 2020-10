Alex Smith regressa após... 17 cirurgias

Não é para qualquer um! Alex Smith, quarterback dos Washington FT, regressou este domingo à NFL, após ter sofrido uma lesão gravíssima que o retirou dos relvados em 2018. A contas com uma fratura que começava na articulação do tornozelo e ia em forma de espiral da tíbia até ao joelho, o atleta norte-americano ficou de fora por 693 dias.





Na altura, a cirurgia tinha sido um sucesso para os médicos mas dias depois, Smith teve que regressar ao hospital, desta vez para lutar pela sua vida. Os médicos descobriram uma infeção grave na perna do quarterback e deram-lhe duas opções: ou amputava a perna ou fazia uma transferência muscular de uma perna para a outra. Smith optou pela segunda hipótese.Após ter realizado umas impressionantes 17 cirurgias, as chances de regressar aos relvados eram quase nulas. Muitas sessões de fisioterapia depois, com uma força de vontade tremenda e contra todas as previsões dos médicos, Smith ficou apto para ajudar os Washington em julho deste ano.No último jogo da equipa, deu-se o tão aguardado regresso do jogador. Com a família nas bancadas e com muita emoção à flor da pele, Smith realizou o seu primeiro passe em dois anos e voltou a realizar uma partida na NFL.: Cláudio Constantino]