Americano reclama 867 biliões por ter visto "partes íntimas" de Jennifer Lopez no Super Bowl

Shakira e Jennifer Lopez estiveram nas bocas do Mundo depois do show que protagonizaram no intervalo do Super Bowl deste ano, mas nem tudo foram elogios. Há um ativista, natural do Ohio, que pretende processar a NFL, a Pepsi (patrocinadora do evento) e "todos os que forem necessários" pelo "espetáculo pornográfico" a que diz ter assistido no intervalo do jogo. A indemnização? Qualquer coisa como 867 biliões de dólares.





Dave Daubenmire Dave Daubenmire

Show de sensualidade de Shakira e Jennifer Lopez no Super Bowl



Show de sensualidade de Shakira e Jennifer Lopez no Super Bowl

"Estou a falar a sério. Vou procurar um advogado para processar a NFL, a Pepsi e a minha operadora de cabo... Todos os que forem necessários por emitir pornografia. Não sei se é este o termo indicado, pois não sou advogado", contou Dave Daubenmire, que também é treinador de futebol americano, num vídeo que publicou no Facebook.O ativista mostra-se preocupado com os mais novos. "Vamos proteger, ou não, as nossas crianças? Não querem saber da mente das crianças? Da sua inocência? Eu quero saber!""Liguei a televisão para ver um jogo de futebol americano e não para ver um espetáculo pornográfico. Não liguei a televisão para ver as partes íntimas da J-Lo. O que vimos foi um show de 'striptease' no intervalo do Super Bowl. Podem dizer-me 'por que não mudaste de canal?' É verdade, mas não houve qualquer advertência prévia sobre o que ia acontecer durante o show", considerou.E continuou: "Basta! A minha Bíblia diz-me que não posso levar um espetáculo destes diante dos meus olhos nem diante dos das crianças. Por que não apresentaram uma banda de uma escola secundária?"