Associação de jogadores da NFL confirma 72 casos de Covid-19

A Associação de Jogadores da NFL (liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos da América) anunciou no seu site oficial que 72 atletas testaram positivo à Covid-19 até ao dia 10 deste mês.





Numa altura em está a ser definido o protocolo sanitário para a retoma das atividades das 32 equipas, que deverá acontecer no dia 28 com o início dos campos de treino, este número representa cerca de 2,5% do total de atletas da liga mas deverá aumentar nos próximos dias quando os dados forem atualizados.O site do sindicato que representa os jogadores da NFL disponibiliza ainda um mapa que mostra como a doença tem evoluído nos Estados Unidos e as zonas mais afetadas, sendo possível verificar que a equipa dos Miami Dolphins é que apresenta maiores riscos de infeção.