Bebe seis litros de água por dia, vai dormir às 20h30 e não come tomate: um dia na vida de Tom Brady

Quer seja um adepto ferrenho da NFL (National Football League - Liga Profissional de Futebol Americano) que ficou acordado até de madrugada a assistir ao Super Bowl, quer tenha achado – tal como as personagens de What We Do In The Shadows – que toda a gente estava a falar de uma coruja particularmente soberba (no capítulo "Brain Scramblies" desta série cómica, os vampiros vão a uma festa do Super Bowl achando que vão ver uma Superb Owl [coruja soberba]), numa coisa todos podem concordar: Tom Brady, que ganhou mais um título aos 43 anos de idade, é impressionante. O que é um pouco deprimente para o resto das pessoas. Leia o artigo completo no Must.