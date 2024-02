Chefe da Polícia de Kansas: «Tinha mais de 800 agentes no terreno...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Stacey Graves, chefe da Polícia de Kansas, já falou aos jornalistas sobre o tiroteio que está a abalar os Estados Unidos e não poupou nas palavras, destacando que nada pode ser feito quando alguém decide perpetrar um crime como este.

"A investigação ainda está a começar e vamos estar atentos a todos dos detlahes. De qualquer forma posso começar por dizer que estou muito irritado com o que aconteceu. As pessoas que estão aqui querem celbrar e esperam um ambiente seguro. Tinha mais de 800 agentes no terrenbo. E por causa destas pessoas más esta tragédia aconteceu. Isto não é Kansas", revelou.

Recorde-se que este foi o 57º tiroteio em território norte-americano em 2024.