Chiefs e 49ers vão defrontar-se na 54.ª edição do Super Bowl

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers vão defrontar-se na 54.ª edição do Super Bowl, o jogo que decide o título do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos (NFL) e que terá como palco o Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 2 de fevereiro.





Os Chiefs foram a primeira equipa a garantir vaga no duelo decisivo da época ao final da noite de domingo (em Portugal). Liderados pelo quarterback Patrick Mahomes, venceram em casa os Tennessee Titans por 35-24, conquistaram a Conferência Americana e vão disputar o Super Bowl pela terceira vez na sua história, 50 anos depois da última presença. De resto, foi nessa edição (4.ª) que os Chiefs conquistaram o único título do seu palmarés ao baterem os Minnesota Vikings.Na madrugada desta segunda-feira foi a vez de os San Francisco 49ers assegurarem a presença no Super Bowl sete anos depois, quando perderam o título para os Baltimore Ravens. A equipa californiana também jogou em casa e confirmou o favoritismo perante os Green Bay Packers, com triunfo por 37-20 e uma exibição memorável de Raheem Mostert a valer o título da Conferência Nacional. O 'running back' anotou quatro 'touchdowns' - três deles na 1.ª parte - e tornou-se no primeiro jogador da história a somar 220 jardas em 29 jogadas.

Os 49ers vão disputar o Super Bowl pela sétima vez e tentar igualar o recorde de títulos (6) dos Pittsburgh Steelers e dos New England Patriots (vencedores da edição do ano passado), depois das conquistas em 1982, 1985, 1989, 1990 e 1995.



Espera-se por isso um encontro de grandes emoções naquele que é considerado por muitos o maior espetáculo desportivo em território norte-americano e que prende aos ecrãs, todos os anos, milhões de espetadores em todo o mundo.