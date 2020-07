Colin Kaepernick assina contrato com a Disney e fará série sobre discriminação racial

A Disney assinou contrato com Colin Kaepernick, o jogador de futebol norte-americano que é uma das vozes mais ativas nos EUA na luta pela igualdade e direitos raciais. O acordo agora anunciado tem para já prevista a produção de um documentação sobre a vida e a jornada de Kaepernick, desde o antigo quarterback do San Francisco 49ers começou a ajoelhar-se nos jogos durante o hino dos Estados Unidos, em protesto contra o racismo.





"Estou empolgado em anunciar este acordo histórico com a Disney", refere Colin Kaepernick, afirmando a sua satisfação por poder ajudar a "promover em todas as plataformas" o trabalho de "diretores, produtores, argumentistas negros e mulatos", assim como inspirar os mais jovens com história reais."Estou ansioso por partilhar a minha história de vida, além de muitos outros projetos de impacto cultural que estamos a desenvolver", disse Colin Kaepernick na mensagem que publicou nas redes sociais.Recorde-se, que a 26 de agosto de 2016, Kaepernick, então jogador dos San Francisco 49ers, ajoelhou-se no momento em que se ouvia o hino dos EUA, tendo explicado, depois do jogo: "Não me vou levantar e mostrar orgulho pela bandeira de um país que oprime o povo negro e as pessoas de cor". Um gesto que abalou a NFL e também a sociedade norte-americana. Kaepernick foi 'afastado' da modalidade, tornando-se num dos maiores defensores pela igualdade.