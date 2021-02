Como o Super Bowl pode dar ideias para o futebol em Portugal

Está a chegar a altura do ano em que até quem não é fã de futebol americano pára e vê o Super Bowl. É já este domingo que Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers lutam pelo troféu da NFL, mas o Super Bowl é mais do que um jogo. É mundialmente conhecido pelas suas audiências, pelo seu espetáculo musical, pela novidade e pelo preço dos anúncios publicitários que são estreados nesse dia.





Este sucesso vai estar em discussão, com especialistas norte-americanos e portugueses, na Master Class promovida pelo ISCTE Executive Education, este sábado, via online às 18 horas, permitindo retirar ideias para o espetáculo desportivo em Portugal.Um evento que contará com a presença de Adrien Bouchet (Professor Gestão Desporto Tulsa University e ex-diretor Miami Dolphins), Kyle Murphy (Professor de Estratégia na Pepperdine University que jogou em dois Rose Bowls), Tiago Madureira (Diretor Executivo da Liga Portugal), Pedro Dionísio (Professor catedrático e Diretor da Pós-Graduação em Gestão e Marketing do Desporto), André Amorim (Treinador e comentador futebol americano na Eleven Sports), Rui Vinhas da Silva (Professor catedrático e Membro da Direção do ISCTE Executive Education) e ainda um jornalista deAs inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui