Coração de jogador da NFL parou duas vezes: «Hamlin foi reanimado no campo e no hospital»

Damar Hamlin, jogador dos Buffalo Bills, da NFL, continua em estado crítico após ter colapsado em campo esta segunda-feira durante o jogo com os Cincinnati Bengals.A situação complicou-se, como contou Dorrian Glenn, tio do jogador, à 'CNN'. Depois de ter levado uma pancada forte no peito, que o fez colapsar pouco depois, o coração de Hamlin parou duas vezes: "Ele foi reanimado em campo antes de ser levado para o hospital e depois foi reanimado uma segunda vez quando foi levado para o hospital."Os Bills confirmaram que, depois de ter sofrido a sua primeira paragem cardíaca, Hamlin teve de ser reanimado em campo pela equipa médica do Paul Brown Stadium, antes de ser levado para a ambulância para seguir para o hospital.O familiar do jogador contou ainda que Hamlin está sedado, mas passou de receber 100% para 50% de oxigénio. "Damar Hamlin está melhor do que ontem, mas vamos continuar a rezar. Sei que ele está em boas mãos com a equipa médica que tem aqui, que tem feito um ótimo trabalho", referiu Dorrian Glenn à 'ESPN'.