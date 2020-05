Coronavírus: Jogos no México e em Inglaterra cancelados

A NFL continua com tudo planeado para arrancar a temporada a 10 de setembro, mas anunciou esta segunda-feira as primeiras mudanças relativamente ao plano de jogos. Enquanto se espera que o calendário seja oficialmente revelado até ao final da semana, foi confirmado que não haverá qualquer partida disputada em solo internacional esta época, ao contrário do que tem sido habitual nos últimos anos.





Estava previsto um jogo no México (Estádio Azteca) e quatro em Inglaterra (dois em Wembley e dois no Estádio do Tottenham), mas a decisão chegou devido à pandemia de Covid-19. "Depois de análise considerável, acreditamos que a decisão de disputar todos os nossos jogos em solo doméstico esta temporada é a acertada para os nossos jogadores, os nossos clubes e todos os nossos adeptos nos EUA, México e Reino Unido", lê-se no comunicado da NFL.Depois de o Draft ter sido feito totalmente online, continuam as dúvidas sobre quando é que os estágios de pré-temporada (Training Camps) vão arrancar e de que maneira a temporada vai começar: jogos com público, à porta fechada ou se, sequer, haverá hipótese de serem disputados encontros nos Estados Unidos.