Coronavírus: Lenda da NFL morre aos 73 anos

A antiga estrela da NFL Tom Dempsey morreu sábado último, aos 73 anos, após ter contraído o novo coronavírus, segundo foi confirmado pelos New Orleans Saints. O ex-atleta sofria de uma condição de saúde precária e lutava contra Alzheimer e demência desde 2012. Foi testado positivo à Covid-19 no passado dia 25 de março.





O ex-kicker é unanimemente considerado uma das lendas do futebol americano, apesar da sua deficiência: Dempsey nasceu sem dedos no pé direito, assim como na mão direita, mas contrariou todas as expectativas ao tornar-se uma dos mais bem-sucedidos kickers da história da NFL, somando recordes atrás de recordes. Na partida frente aos Detroit Lions, em 1970, Dempsey cumpriu um 'field goal' de 63 jardas, que valeu o triunfo aos Saints, um recorde que perdurou até 2013.Dempesy cumpriu 159 fiel goals na sua carreira pela NFL, tendo representado também os Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams, Houston Oilers e Buffalo Bills entre 1969 e 1979. Está na Hall of Fame de equipa de Nova Orleães.