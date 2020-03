Coronavírus: NFL doa mais de 30 milhões de euros

A NFL anunciou esta sexta-feira que doou 35 milhões de dólares (cerca de 31 milhões de euros), para ajudar o combate à pandemia do novo coronavírus.





As doações começaram a ser feitos a partir do último dia 16 e contou com a contribuição de todos: Liga Nacional de Futebol Americano, Sindicato de Jogadores, os atletas e donos das equipas.A NFL informou que as doações foram canalizadas através de 10 organizações solidárias por todo o país.