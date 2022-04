Craque da NFL processado por 22 mulheres: «Acusam-no de lhes tocar com o pénis e tentar forçar a fazer sexo oral»

Deshaun Watson, estrela da NFL que há poucos dias assinou pelos Cleveland Browns por 230 milhões de dólares, foi processado por 22 mulheres e enfrenta várias acusações de agressão e assédio sexual.A mesma fonte explica que os factos terão ocorrido entre 2020 e o início de 2021 durante várias sessões de massagens, e que as acusações não estão só relacionadas com o facto de o jogador "não querer cobrir os genitais durante as mesmas". "As massagistas acusam-no de lhes tocar com o pénis e tentar forçar a fazer sexo oral", cita a 'Marca'.A juíza Rabeea Sultan Collier já terá requisitado todo o histórico de massagens recebidas pelo jogador desde 2019, assim como todos os diferentes pedidos que este terá feito.Watson já negou as acusações, referindo que nunca agrediu nenhuma mulher. "Sei que são acusações muito sérias. As coisas que estão a acontecer fora de campo estão a apanhar-me desprevenido, nunca fiz nada do que essas pessoas alegam", afirmou o quarterback durante a sua apresentação nos Cleveland Browns.Ainda segundo a 'Marca', "18 massagistas assinaram um documento em defesa do jogador".