Damar Hamlin autorizado a voltar à NFL depois da paragem cardíaca sofrida em janeiro

O norte-americano Damar Hamlin, dos Buffalo Bills, da Liga de futebol americano (NFL), foi esta terça-feira autorizado a regressar à ação, depois da paragem cardíaca sofrida em janeiro, informou o próprio jogador em conferência de imprensa.

"Este evento mudou-me a vida, mas não concluiu a minha história. Planeio voltar à NFL", disse Hamlin, em conferência de imprensa no recinto de treinos dos Bills, em Buffalo.

O jogador foi autorizado a jogar após parecer positivo de três cardiologistas, meses depois de sofrer uma paragem cardíaca durante um jogo, em janeiro, ao chocar contra um adversário, o que colocou dúvidas sobre o regresso do 'safety' de 25 anos.

O diretor-geral da formação nova-iorquina, Brandon Beane, anunciou a autorização médica para o regresso ao trabalho do defesa, que já se juntou ao campo de treinos facultativo da equipa.

Durante o jogo com os Cincinnati Bengals, a que se seguiu nove dias de hospitalização, os jogadores de ambas as equipas ajoelharam-se perto de Hamlin enquanto este estava a ser assistido ainda no relvado, com o encontro a ser primeiro suspenso e, mais tarde, a acabar mesmo sem resultado atribuído.

Hamlin voltou a respirar sem auxílio nove dias depois e, quando voltou a conseguir comunicar, perguntou se a equipa tinha vencido o jogo, tendo assistido mais tarde ao 'Super Bowl', ganho pelos Kansas City Chiefs.