Dois jogadores da NFL em assalto à mão armada durante festa: jogo de cartas foi o rastilho

Deandre Baker (New York Giants) e Quinton Dunbar (Seattle Seahawks) estão a ser acusados de assalto à mão armada e podem ter comprometido as respetivas carreiras na NFL. Tudo aconteceu na noite de quarta-feira durante uma festa na qual ambos participavam como convidados e as autoridades de Miramar, na Flórida, já emitiram mandatos de prisão para os dois jogadores.





De acordo com o 'New York Times', Baker e Dunbar, com ajuda de outro homem que usava uma máscara vermelha, roubaram outros convidados da festa com armas em punho e abandonaram o local com milhares de dólares em dinheiro e relógios de pulso de valor avultado. Segundo a polícia local, o assalto terá começado quando Baker, durante um jogo de cartas, subiu para a mesa, pegou numa arma e apontou-a a um dos convidados, pedindo ao referido homem da máscara vermelha que recolhesse todo o dinheiro e objetos de valor de quem estava na sala.Tania Rues, porta-voz da polícia de Miramar, revelou que os jogadores não foram detidos e que as autoridades estão em contato com a NFL e um advogado que representa um dos atletas. Baker e Dunbar estão indiciados por quatro crimes de assalto à mão armada e Baker tem ainda quatro acusações de agressão agravada.De acordo com uma testemunha ouvida pela polícia o assalto terá sido premeditado, já que os assaltantes deixaram o local em três carros diferentes que estavam estacionados para facilitar uma saída rápida. Outro convidado revelou às autoridades que tinha conhecido os atletas dois dias antes e também numa festa, em Miami, na qual ambos terão perdido cerca de 70 mil dólares... em jogos de cartas.É possível que ambos tenham tentado 'recuperar' esse dinheiro perdido no assalto, mas aparentemente nenhum deles teria razões para se preocupar com a carteira. Segundo o portal 'Spotrac' Baker, que foi a 30ª escolha na 1ª ronda do draft da NFL em 2019, ganha 2,4 milhões de dólares por temporada nos Giants. Já Dunbar, que recentemente saiu dos os Washington Redskins após cinco épocas para jogar nos Seahawks, passaria a receber 3,4 milhões de dólares/época.