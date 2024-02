Dois menores acusados pelo tiroteio em celebração do Super Bowl em Kansas City

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dois menores foram acusados por suspeita de estarem ligados ao tiroteio durante a celebração da conquista do Super Bowl em Kansas City pela equipa local, que causou um morto e pelo menos 22 feridos, divulgaram este sábado as autoridades norte-americanas.

Detidos num centro para jovens delinquentes, estes dois suspeitos, cuja identidade não foi revelada, estão atualmente a ser acusados por posse de arma e resistência à prisão.

Mas "são esperadas acusações adicionais no futuro, à medida que a investigação policial de Kansas City continua", pode ler-se um comunicado divulgado hoje pelo tribunal do condado de Jackson, que inclui parte de Kansas City, no Estado de Missouri.

O tiroteio ocorreu na quarta-feira no final do desfile, depois de reunir centenas de milhares de pessoas que participaram na festa da vitória dos Chiefs, que conquistaram a final do campeonato nacional de futebol americano.

O tiroteio causou a morte a uma popular animadora de rádio local, de 43 anos, enquanto outras 22 pessoas ficaram feridas, a maioria crianças e adolescentes.

A chefe da polícia da cidade, Stacey Graves, indicou que o incidente resultou de "uma disputa entre várias pessoas" e acrescentou que "as conclusões preliminares da investigação mostraram que não há ligações com terrorismo ou extremistas violentos".

O Ministério Público do Condado de Jackson disse à estação Fox que os detidos serão acusados como adultos se o tribunal permitir.

Inicialmente a polícia deteve três menores, mas um destes foi libertado quando se determinou que não estava envolvido no tiroteio.