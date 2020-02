Donald Trump dá os parabéns ao vencedor do Super Bowl mas engana-se

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, felicitou os Kansas City Chiefs pela vitória frente aos San Francisco 49ers na final da Super Bowl, a final do campeonato da NFL. No entanto, nem tudo correu bem.



Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!



A equipa do Chiefs sempre esteve baseada em Kansas City, no estado do Missouri, e não no estado do Kansas, como inicialmente foi escrito por Trump.

O presidente norte-americano foi rápido a remediar o erro. Apagou o tweet e republicou-o momentos depois com o estado correto.



No entanto, foi o suficiente para muitas pessoas perceberem o lapso. Segundo a poublicação The Guardian, a ex-senadora do Missouri, Claire McCaskill, foi uma das pessoas que reparou no erro e respondeu a Trump: acrescentando : "É Missouri, seu idiota".

It’s Missouri you stone cold idiot. pic.twitter.com/O1cAAOFsJ6 — Claire McCaskill (@clairecmc) February 3, 2020

Kansas City é a maior cidade do estado americano de Missouri, embora existam partes da sua área metropolitana que cruzam a linha do estado para o Kansas.

Trump gastou cerca de 11,2 milhões de dólares (pouco mais de dez milhões de euros) em dois anúncios de meio minuto que foram para o ar durante a transmissão.

O presidente norte-americano organizou a sua festa anual do Super Bowl no Trump International Golf Club, em West Palm Beach, na Flórida, antes de retornar a Washington no final deste domingo.