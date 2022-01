É o fim de uma era, o adeus a uma lenda. Aos 44 anos, o 'eterno' Tom Brady vai pendurar as chuteiras e o capacete e deixar a NFL, segundo adianta a ESPN.De acordo com a emissora, a decisão foi tomada na ressaca da recente eliminação dos Tampa Bay Buccaneers, com o quarterback a tirar os momentos seguintes para ponderar qual seria o passo seguinte. E foi aí que chegou à conclusão que este era o momento certo, baseando-lhe em diversos fatores, tais como o aspeto familiar, mas também a sua saída. Ainda de acordo com a ESPN, o anúncio oficial não será para já e ao que tudo indica apenas será comunicado após os jogos do playoff e o Super Bowl, de forma a não tirar protagonismo aos principais jogos da época.Reconhecido pela crítica como o melhor quarterback da história, Tom Brady atuou ao mais alto nível na NFL nas últimas 22 temporadas, conseguindo pelo caminho conquistar uns históricos sete títulos no Super Bowl.