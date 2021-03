Estrela da NFL acusada por massagista de ser um "predador em série"

Deshaun Watson, quarterback dos Houston Texans e uma das maiores estrelas da NFL, soma 14 denúncias por alegada agressão sexual. A mais recente foi interposta por mais uma massagista, que o qualificou como um "predador em série".





Segundo a TMZ, Watson entrou em contacto com 'Jane Doe' (nome adotado pela mulher para proteger a sua identidade) através do Instagram, no último verão, marcando uma sessão de massagem numa residência em Beverly Hills, na Califórnia.Aí Watson, segundo contou a mulher, levou-a a um dos quartos da casa e fechou as portas. Quando começou a massagem, o quarterback terá ficado agressivo e, a dada altura, terá tentado forçá-la a agarrar no seu pénis.Na queixa que apresentou a mulher disse que estava "aterrorizada" e que o jogador lhe pediu que não falasse do assunto a ninguém.Watson negou todas as acusações, através do seu advogado. "Sempre tratou todas as mulheres com o máximo respeito", garantiu Tony Buzbee.O jogador explicou também que a mulher, antes de apresentar queixa, pediu-lhe uma grande quantidade de dinheiro, uma verba com seis dígitos.