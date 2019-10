Estrela da NFL quis ser o Super-Homem, levou o corpo ao limite e agora nem consegue correr

Cam Newton abriu o coração num vídeo que publicou no Youtube. O 'quarterback' dos Carolina Panthers, um dos mais conceituados jogadores da NFL, conhecido por 'Super Cam' por comemorar os touchdowns como se rasgasse a camisola e revelasse a sua verdadeira identidade, está lesionado e mal consegue correr.Newton escondeu a lesão de companheiros e treinadores para poder jogar mais, mas chegou a um ponto sem retorno. "Eu não posso correr. Uma coisa é ter a habilidade para correr e escolher não o fazer; outra é ter a oportunidade de correr e não conseguir", admitiu, tristemente.O 'quarterback', um dos mais atléticos da NFL, foi na pré-época submetido a uma cirugia ao ombro para debelar uma lesão que o perseguia há anos, conseguiu superá-la, mas as dores no pé esquerdo agudizaram-se e este ano esteve em apenas dois jogos dos Panthers."Os meus treinadores perguntavam-me se estava bem para jogar e eu, com o meu 'título' de Super-Homem, dizia que sim. 'Estou bem, deixe-me jogar'. Mas no fundo ouvia uma voz que dizia 'não estás tão bem como pensas, mas podes continuar'. E foi o que eu fiz, continuei."Newton, de 30 anos, não comemora ao estilo Super Homem desde outubro de 2017. O gesto, inspirado no super-herói já causou polémica com adversários, que o consideraram provocatório. Em 2014, os jogadores dos Carolina Panthers e os dos New Orleans Saints envolveram-se numa cena de pancadadia, depois de um festejo do 'quarterback'.