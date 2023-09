Ex-jogador da NFL desaparecido após mãe ter sido encontrada morta

Sergio Brown, antigo jogador de futebol americano, está a ser procurado pela polícia depois da sua mãe, de 73 anos, ter sido encontrada morta no sábado, e com sinais de violência, perto de um rio em Maywood, nos EUA. Foi a família que deu o alerta à polícia do desaparecimento dos dois, avança o 'New York Times'.A morte da mãe de Myrtle Brown, segundo as informações avançadas pela porta-voz do gabinete de medicina legal, foi considerada um homicídio devido aos múltiplos ferimentos que tinha no corpo.A polícia de Maywood, uma vila a cerca de 20 km de Chicago, ainda não tem mais informações sobre o paradeiro de Sergio Brown, mas continua a investigar o caso.O irmão, Nick Brown, fez uma publicação nas redes sociais a dar conta do desaparecimento: "O meu irmão ainda está desaparecido. Se alguém souber onde ele está, quero que ele saiba que o amo. Por favor, volta para casa. A minha mãe sempre me disse que os tempos difíceis não duram e a nossa última conversa sobre os tempos difíceis serem temporários é o meu farol de esperança".Sergio Brown, de 35 anos, representou vários clubes ao longo da sua carreira: New England Patriots, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Buffalo.