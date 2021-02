Ex-jogador da NFL encontrado morto num hotel aos 38 anos

O norte-americano Vincent Jackson, antigo jogador dos Chargers e dos Buccaneers, na NFL, foi encontrado morto num quarto de hotel na Flórida.





A família tinha alertado as autoridades para o seu desaparecimento a 10 de fevereiro, mas dois dias depois o ex-jogador, de 38 anos, foi localizado naquela unidade hoteleira e o xerife de Hillsborough falou com ele, assegurando-se que se encontrava bem.No entanto, Vincent Jackson acabou por morrer de forma misteriosa, tendo sido encontrado por volta das 11h30 na manhã de segunda-feira, por uma empregada do hotel.As autoridades locais, que já iniciaram uma investigação, adiantaram que "não havia sinais aparentes de trauma".Jackson retirou-se em 2016, depois de disputar uma série de encontros com uma lesão num joelho.