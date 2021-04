Ex-jogador da NFL mata cinco pessoas a tiro e depois suicida-se

A imprensa norte-americana está a avançar que o homem que ontem matou cinco pessoas a tiro na Carolina do Sul, suicidando-se pouco depois, era Phillip Adams, de 32 anos, ex-jogador da NFL.





Uma fonte próxima da investigação contou à CNBC, sob anonimato, que os pais de Adams vivem perto da casa do proeminente médico que foi assassinado e que ex-jogador chegou a ser tratado pelo clínico. Phillips Adams suicidou-se já depois da meia-noite com um tiro.O departamento do xerife disse ter procurado durante largas horas o suspeito nas habitações vizinhas.Recorde-se que neste terrível homicídio morreram o médico, Robert Lesslie, de 70 anos, a sua mulher, Barbara Lesslie, de 69, bem como os netos, Adah Lesslie, de 9 anos, e Noah Lesslie, de 5.Um homem que estava a trabalhar na casa de Robert Lesslie foi encontrado morto no exterior da habitação. Tratava-se de James Lewis, de 38 anos. Outras seis pessoas foram hospitalizadas com "ferimentos graves" provocados por uma arma de fogo.