«Ganhámos?»: médico revela primeira questão de Damar Hamlin após recuperar consciência

Chegam boas notícias dos Estados Unidos a propósito do estado de saúde de Damar Hamlin, jogador dos Buffalo Bills que na madrugada de terça-feira colapsou em campo durante o jogo com os Cincinnati Bengals . De acordo com os dois médicos que são responsáveis pelo acompanhamento do seu estado, o jogador de 24 anos apresentou nas últimas horas avanços significativos, ainda que a sua condição continue a ser bastante grave."Houve uma melhoria substancial da sua condição nas últimas 24 horas. Esta manhã começou a despertar e parece que a sua condição neurológica e funcional está intacta", declarou Timothy Pritts, que ao seu lado tinha ainda o médico William Knight, ambos do Centro Hospitalar da Universidade de Cincinnati.Apesar dos avanços que considera significativos, Knight deixa claro que o jogador dos Buffalo Bills "continua gravemente doente", mantendo-se por isso na unidade de cuidados intensivos do hospital. "Ainda tem uma longa e difícil caminhada pela frente. Estava muito doente e teve uma melhoria incrível. Está a demonstrar sinais de recuperação e melhorias", disse ainda o mesmo médico.A fechar, Timothy Pritts partilhou em conversa com os jornalistas a primeira coisa que o jogador quis saber quando despertou. "Ganhámos?", questionou (numa mensagem escrita), em alusão ao duelo diante dos Cincinnati Bengals. Em resposta, os médicos limitaram-se a dizer "Damar, sim, ganhaste. Ganhaste o jogo da tua vida".