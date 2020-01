Hard Rock Cafe Lisboa com programa especial para o SuperBowl

Está a chegar o dia mais esperado pelos fãs de futebol americano um pouco por todo o Mundo, com a realização na madrugada de domingo para segunda-feira do tradicional Super Bowl. Um evento global, também seguido apaixonadamente pelos fãs portugueses da modalidade, que este ano terão um novo espaço para seguir todas as incidências da partida entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers: o Hard Rock Cafe, em Lisboa.





Para receber os entusiastas da modalidade, o espaço da capital preparou uma noite com programa especial, com um menu exclusivamente pensado para esta celebração, o 'The Big Game Super Selection', no qual estarão à escolha dos clientes duas opções de prato e também de bebida.As reservas podem ser feitas através da plataforma criada para o efeito