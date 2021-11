Jogador da NFL alcoolizado mata mulher em acidente de viação e é despedido

Henry Huggs, jogador de 22 anos dos Las Vegas Raiders, na NFL, foi dispensado pelo clube depois de ter estado envolvido num acidente de viação, do qual resultou a morte de uma mulher de 23 anos, em Las Vegas.





The Las Vegas Raiders have released WR Henry Ruggs III. — Las Vegas Raiders (@Raiders) November 3, 2021

O acidente aconteceu na madrugada de ontem, por volta das 3h40 da manhã locais, quando o Chevrolet Corvette do jogador embateu num Toyota Rav4, onde seguia a mulher.Segundo a polícia, Huggs estaria alcoolizado e circulava em excesso de velocidade. Sofreu apenas ferimentos ligeiros.O jogador chegou no ano passado à NFL como um dos grandes nomes do futebol americano universitário.