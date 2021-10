Jogador da NFL decora a casa… com lápides dos rivais

O Halloween está a aproximar-se e, como é hábito nos EUA, este é um evento que gera muitas celebrações e preparativos. O dia das bruxas vive-se de forma muito especial no país e são várias as casas, ruas e jardins que são decorados a rigor, através de adornos assustadores, como esqueletos, bruxas, fantasmas e as típicas abóboras. Porém, Myles Garrett, jogador de futebol americano dos Cleveland Browns, foi mais além e decidiu decorar o jardim de forma peculiar: com lápides.





Porém, não foram meras lápides, mas sim com o nome de adversários da NFL. Os adversários não foram escolhidos ao acaso. O jogador dos Browns decidiu usar os nomes de quarterbacks que ele placou esta época, como Lamar Jackson, Ben Roethlisberger, Joe Burrow, Justin Fields, Mac Jones ou Kyler Murray.Este último ainda não defrontou Garrett, porém o Garrett vai defrontá-lo no próximo jogo e decidiu adiantar-se. Quando questionado acerca da decoração, Garrett respondeu com boa disposição: "Sou um brincalhão. A malta em minha casa gosta de se divertir. A minha família e os meus amigos pensaram que seria algo genial para o Halloween, porque sempre disse que gosto muito do Halloween", afirmou.O jogador dos Browns admitiu que a ideia de este cemitério único foi do seu pai e que foi ele quem tratou das lápides com o nome dos adversários do filho.As imagens do jardim de Garrett tornaram-se virais nas redes sociais e o jogador confessou que desde que as partilhou têm sido vários os carros que passam na rua para admirar a decoração. Apesar de ter jogo marcado para o próximo dia 31, o jogador deixou ainda a ressalva de que após a partida estará em casa para fazer o famoso ‘doçura ou travessura’ com as crianças.