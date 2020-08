Jogador da NFL despedido após ser detido por violência doméstica

O jogador da NFL Derrius Guice foi dispensado dos Washington Football Team, após ter sido detido na sexta-feira, acusado de violência doméstica.





Ver esta publicação no Instagram We have released RB Derrius Guice Uma publicação partilhada por Washington Football Team (@washingtonnfl) a 7 de Ago, 2020 às 3:54 PDT

O jogador de futebol americano está acusado de três crime: estrangulamento, agressão e destruição de propriedade. Derrius Guice foi libertado depois de pagar uma fiança 10 mil dólares (cerca de 8.500 euros).Entretanto, a equipa Washington Football Team - que recentemente mudou de nome devido a conotações racistas (Washington Redskins) - já veio a público comentar a situação, referindo ter dispensado jogador com efeitos imediatos.Recorde-se que o Washington Football Team está envolto noutra polémica relacionada com assédio sexual, após o 'Washington Post' ter revelado testemunhos de 15 ex-funcionárias do clube da capital norte-americana, que afirmam ter sido alvo de agressões verbais e assédio sexual por parte de diretores dos Redskins entre 2006 e 2019.